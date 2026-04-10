Cento eventi alla Festa della Resistenza, al centro legame con la Costituzione

(di Chiara Venuto) ROMA, 10 APR - Resistenza fa rima con Costituzione. È il messaggio chiave della quarta edizione della Festa della Resistenza di Roma, prevista dal 23 al 26 aprile al Mattatoio di Testaccio, per quattro giornate di cultura, dibattito, partecipazione, spettacolo e musica. Per quest'anno il programma, a cura di Silvia Barbagallo, conta oltre 100 appuntamenti fra lectio magistralis, presentazioni, teatro, proiezioni, musica, mostre e percorsi. "Testaccio è stato un luogo chiave della storia romana del tempo - ha ricordato il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza di presentazione -. Molti dei posti della Festa saranno luoghi in cui si è realizzata la lotta partigiana". La Resistenza iniziò poco lontano da lì, a Porta San Paolo, quando tra il 9 e il 10 settembre 1943 vi fu l'esplosione della prima reazione organizzata contro l'occupante nazista, scattata immediatamente dopo l'annuncio dell'armistizio dell'8 settembre. Al centro il legame tra le celebrazioni per l'81esimo Anniversario della Liberazione al traguardo degli 80 anni dell'Assemblea Costituente, con un omaggio speciale alle 21 Madri Costituenti. Nel corso della manifestazione, alcune aree verranno intitolate a figure chiave quali Tina Anselmi, Adele Bei, Nilde Iotti, Lina Merlin e Teresa Noce, ma anche Piero Calamandrei e Sandro Pertini. "La nostra ambizione - ha proseguito Gualtieri - è quella di rafforzare questo nesso" in un periodo storico in cui i "principi" della Carta "vengono pericolosamente messi in discussione". Sui diversi palchi del Mattatoio si alterneranno tante e tanti ospiti, da Marianna Aprile a Corrado Augias passando per Luciana Castellina, Filippo Ceccarelli, Annalisa Cuzzocrea, Marco Damilano, Anna Foglietta, Umberto Gentiloni, Djarah Kan, Mimmo Lucano e Francesca Mannocchi. "Lasceremo un po' di spazio libero il 25 aprile mattina perché c'è il corteo dell'Anpi e delle organizzazioni antifasciste", ha spiegato Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma Capitale. Previsti momenti di satira, teatro, musica live (Punkreas, Management del dolore post-operatorio, Meganoidi e 99 Posse), reading e pure la tradizionale Pastasciuttata antifascista (alla Città dell'Altra Economia). Il 26 aprile l'appuntamento speciale "Voci resistenti. Parole e musica per la Libertà" con Lucia Mascino, Paola Minaccioni, Erica Mou, Angelica Schiatti e Paola Turci. Oltre al Mattatoio, la festa coinvolgerà luoghi cittadini della memoria e della storia, musei, biblioteche, cinema e teatri in tutta la città.