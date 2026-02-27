Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cento anni per l'Ordinariato militare, incontri con il Papa e Mattarella

AA

CITTÀ DEL VATICANO, 27 FEB - L'Ordinariato militare per l'Italia compie cento anni e per l'anniversario è prevista una settimana di celebrazioni dal 2 all'8 marzo. Tra gli eventi sono previsti gli incontri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella giovedì 5 marzo e quello con Papa Leone XIV sabato 7 marzo. I cappellani militari sono 152 e di loro 8 operano in missioni all'estero. L'obiettivo è sempre quello di "costruire ponti con il dialogo e l'incontro", ha detto in una conferenza stampa l'Ordinario militare per l'Italia, monsignor Gian Franco Saba. "Anche nei luoghi segnati dalla fatica la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo della speranza e della pace", ha aggiunto sottolineando che "la guerra è sempre un male".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL VATICANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario