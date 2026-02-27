Cento anni per l'Ordinariato militare, incontri con il Papa e Mattarella

CITTÀ DEL VATICANO, 27 FEB - L'Ordinariato militare per l'Italia compie cento anni e per l'anniversario è prevista una settimana di celebrazioni dal 2 all'8 marzo. Tra gli eventi sono previsti gli incontri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella giovedì 5 marzo e quello con Papa Leone XIV sabato 7 marzo. I cappellani militari sono 152 e di loro 8 operano in missioni all'estero. L'obiettivo è sempre quello di "costruire ponti con il dialogo e l'incontro", ha detto in una conferenza stampa l'Ordinario militare per l'Italia, monsignor Gian Franco Saba. "Anche nei luoghi segnati dalla fatica la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo della speranza e della pace", ha aggiunto sottolineando che "la guerra è sempre un male".