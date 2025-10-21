Centinaia di Propal davanti al Consolato americano di Milano

MILANO, 21 OTT - Alcune centinaia di persone stanno manifestando nei pressi del Consolato americano in centro a Milano a favore della Palestina dopo quella che definiscono un "cessate il fuoco farsa" durante il quale "Israele continua la sua politica di sterminio". Presenti i Giovani palestinesi e realtà della sinistra milanese che hanno definito "Israele e Stati Uniti assassini". I manifestanti sono distanti alcune decine di metri dal Consolato, transennato e presidiato da Polizia e carabinieri. "Siamo qui per dire basta agli Stati Uniti di fornire armi. Questo è un governo fascista, ma anche quello di prima lo faceva". E per quanto riguarda l'Italia: "Nessuna arma deve uscire dai nostri porti".