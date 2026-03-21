Centinaia di migliaia di fan a Seul per il ritorno dei Bts

ROMA, 21 MAR - C'è grande fermento a Seul, dove centinaia di migliaia di fan stanno affluendo nel centro storico per il ritorno della band di maggior successo degli ultimi anni in Corea del Sud, i Bts. Si prevede che circa 260.000 persone si raduneranno oggi in piazza Gwanghwamun, scrive la Bbc, dove le sette star del K-pop (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook) si esibiranno insieme per la prima volta dall'ottobre 2022. La pausa è dovuta al servizio militare svolto dai ragazzi. Con lo sfondo di un arco del XIV secolo che conduce al palazzo reale, il set di un'ora della band includerà brani tratti dal loro attesissimo nuovo album "Arirang", pubblicato ieri, che ha strappato il record di quasi 4 milioni di copie vendute nel primo giorno. E si prevede che il prossimo tour, 82 date in 23 Paesi, da Singapore e Tokyo fino a Monaco e Los Angeles, potrebbe addirittura superare quello della statunitense Taylor Swift, il cui "Eras Tour" di 21 mesi avrebbe generato circa 2 miliardi di dollari solo dalla vendita dei biglietti. Con inizio a Goyang, in Corea del Sud, il 9 aprile e conclusione nelle Filippine 11 mesi dopo.