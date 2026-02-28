Giornale di Brescia
Centinaia di giovani iraniani celebrano 'la fine di Khamenei' a Roma

ROMA, 28 FEB - Circa 300 giovani iraniani, per lo più studenti insieme a loro amici italiani, stanno celebrando "la morte di Khamenei" in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Musica, balli e slogan accompagnano le bandiere iraniane con il leone simbolo dello Scià sotto la statua di San Francesco davanti alla basilica, tra risate e lacrime. Qualcuno ha issato un topo di peluche, simbolo delle proteste anti-regime delle ultime settimane. "Speriamo che sia finita", ha detto una ragazza sul posto. "Non ci importa del figlio dello scià, basta che sia finita" con Khamenei.

