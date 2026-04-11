Centinaia di arresti della polizia a raduno propal a Londra, è polemica in Gb

LONDRA, 11 APR - Retata di arresti da parte di Scotland Yard oggi nel cuore di Londra contro i partecipanti - in larghissima parte pacifici - di un raduno promosso a Trafalgar Square per manifestare solidarietà a Palestine Action: un gruppo propal noto per azioni illegali, ma mai riconosciuto colpevole di atti di violenza, messo al bando per "terrorismo" mesi fa da un contestatissimo provvedimento d'autorità del governo laburista del 'moderato' Keir Starmer. I fermi sono stati centinaia, fino a 400 secondo stime non ancora definitive diffuse dagli organizzatori. Mentre la polizia ne ha al momento confermati un centinaio. A essere presi di mira, giovani e anziani 'colpevoli' per lo più di aver esibito solo cartelli di sostegno nei confronti di Palestine Action. Il gruppo ha presentato ricorso in tribunale contro il bando imposto dal governo e ha avuto di recente partita vinta in primo grado dinanzi all'Alta Corte di Londra, che ha dichiarato illegittima e sproporzionata il suo inserimento nella lista delle organizzazioni terroristiche: con una sentenza contro la quale l'esecutivo ha tuttavia presentato un ricorso attualmente pendente.