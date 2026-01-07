Giornale di Brescia
Centinaia ad Acca Larentia fanno il saluto romano

ROMA, 07 GEN - Il grido "per tutti i camerati caduti" ad Acca Larentia, a Roma. E il "presente" ripetuto tre volte, accompagnato dal saluto romano. Anche quest'anno, centinaia di aderenti a CasaPound e altri militanti di estrema destra hanno commemorato i morti dell'agguato del 7 gennaio 1978, a Roma, in cui furono uccisi due appartenenti al Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, e, poco dopo, Stefano Recchioni, a seguito degli scontri con le forze dell'ordine. I militanti sono ancora davanti alla sezione di Acca Larenzia. A qualche centinaio di metri, sull'Appia Nuova all'altezza dell'Alberone, il contro-presidio antifascista di gruppi autonomi e studenti, vicino a una sezione. Alla manifestazione con i saluti fascisti e il presente, ad Acca Larenzia, anche il leader storico di Forza Nuova, Roberto Fiore, assieme ai militanti di CasaPound.

ROMA

