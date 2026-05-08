Centcom, 'bloccate 70 petroliere e 13 miliardi potenziali di greggio Iran'

PECHINO, 08 MAG - Il Centcom, il comando militare centrale Usa che copre il Medio Oriente, ha riferito che "attualmente vi sono oltre 70 petroliere a cui le forze statunitensi impediscono di entrare nei porti iraniani o di uscirne". Si tratta di navi commerciali che "hanno la capacità di trasportare oltre 166 milioni di barili di petrolio iraniano, per un valore stimato superiore ai 13 miliardi di dollari", ha riferito il Centcom su X.