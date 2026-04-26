Cena dei corrispondenti della Casa Bianca cancellata dopo gli spari
AA
WASHINGTON, 25 APR - La cena dei corrispondenti della Casa Bianca è stata cancellata dopo che un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo l'evento. Lo ha annunciato Weijia Jiang, giornalista della Cbs e presidente dell'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti