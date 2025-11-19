Cei, serve sforzo per la pace, troppi lutti e tragedie

ASSISI, 19 NOV - "Noi, Pastori della Chiesa italiana, riuniti nella città di san Francesco, uomo di pace, auspichiamo che all'umanità siano risparmiati ulteriori lutti e tragedie e sia evitata la spaventosa ipotesi di una catastrofe dalle conseguenze incalcolabili. Desideriamo rivolgerci, in particolar modo, a quanti hanno in mano le sorti dei popoli". E' l'appello per la pace dei vescovi riuniti ad Assisi. "Con voce accorata, in nome del principe della pace supplichiamo quanti governano i popoli, perché, messe al bando le armi, a cominciare dalle testate atomiche, impieghino ogni loro sforzo a servizio della pace e i mezzi a loro disposizione per combattere la fame che è nel mondo".