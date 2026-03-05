Giornale di Brescia
Italia e Estero

Cei, 'fermare la violenza', preghiera e digiuno il 13 marzo

ROMA, 05 MAR - L'escalation di violenza in Medio Oriente "rischia di trascinare l'umanità in una guerra di proporzioni planetarie, una nuova inutile strage dalle conseguenze incalcolabili". Lo afferma la Cei che, unendo la propria voce a quella di Papa Leone che ha chiesto di "fermare la spirale della violenza prima che diventi una voragine irreparabile", promuove una Giornata di preghiera e digiuno per venerdì 13 marzo. L'invito è rivolto a tutte le comunità ecclesiali "affinché chiedano al Re della Pace di salvare l'umanità dagli orrori e dalle lacrime di tutti i conflitti in corso". I vescovi ribadiscono che "la guerra non è e non può mai essere la risposta".

ROMA

