Cei,favorire cittadinanza,nostra opzione per ius scholae

CITTÀ DEL VATICANO, 25 SET - Del referendum sulla cittadinanza che ha raggiunto a tempo record le 500mila firme per l'ammissione, "non abbiamo parlato perchè è maturato mentre eravamo impegnati nei lavori" ma "sul tema della cittadinanza la Cei aveva ha sempre assunto un orientamento favorevole, in particolare al cosiddetto ius scholae". Lo dice mons. Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei, nella conferenza stampa a conclusione dei lavori della sessione autunnale del Consiglio episcopale permanente.