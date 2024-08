Ceglie Messapica festeggia San Rocco, in paese aspettano Meloni

CEGLIE MESSAPICA, 16 AGO - Ceglie Messapica, dove la premier Giorgia Meloni è in vacanza da giorni, oggi festeggia San Rocco e in paese cresce l'attesa di cittadini e commercianti che sperano in una sua passeggiata per poterla salutare e, magari, scattare qualche selfie. La presidente del Consiglio soggiorna nelle campagne del paese in provincia di Brindisi, ospite della masseria Beneficio, e finora nessuno è riuscito a vederla, neppure chi abita nei dintorni. Forse per evitare gli zoom indiscreti degli obiettivi dei fotografi oggi sono stati anche ruotati gli ombrelloni intorno alla piscina da cui ieri la premier ha voluto augurare a tutto il Paese buon Ferragosto, postando una immagine di lei e della figlia Ginevra mentre facevano il bagno. Poco fa sono usciti dalla masseria Andrea Giambruno, ex compagno della premier, e il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, in vacanza nella stessa masseria con sua moglie e sua figlia. Ci sono anche la sorella della premier, Arianna Meloni, e suo marito il ministro Francesco Lollobrigida. Dalla masseria Giorgia Meloni sta seguendo anche la politica estera e interna e, forse a causa dell'assenza di campo nelle campagne del Brindisino, poco fa nella struttura ricettiva sono entrati alcuni tecnici. "Speriamo si faccia un giro in paese - dicono alcuni residenti - sappiamo che è qui e ci fa piacere, ma sarebbe bello poterle stringere la mano".