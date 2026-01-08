Cedu, limitare la discrezionalità del fisco sui conti bancari

STRASBURGO, 08 GEN - L'Italia deve riformare le leggi che regolano l'accesso e l'esame dei dati bancari dei contribuenti da parte dell'Agenzia delle Entrate a fini di verifica fiscale, affinché il Fisco non abbia una "discrezionalità illimitata" sull'attuazione e la portata di tali misure, e siano offerte ai contribuenti "garanzie procedurali sufficienti", per contestare eventuali abusi. L'ha stabilito la Cedu nella sentenza sul ricorso di due cittadini italiani che tra il 2019 e 2020 sono stati informati dalle loro banche che l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto informazioni sui loro conti bancari, sulla cronologia delle transazioni e altre operazioni finanziarie a loro collegate o riconducibili a loro, per periodi che andavano da uno a due anni.