Cede un pezzo di intonaco a Santa Maria Novella, nessun ferito

FIRENZE, 28 DIC - Un grosso pezzo di intonaco si è staccato dal soffitto alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze ed è finito a terra, nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta. Il cedimento è avvenuto attorno alle 12,20, nei pressi di un ingresso secondario, a fianco di una pizzeria, sul lato che ospita le postazioni dei taxi. I calcinacci sono finiti sul marciapiede, in quel momento non stava passando nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno interdetto la zona, quindi il personale di Grandi stazioni per mettere in sicurezza l'area ed effettuare le verifiche del caso.