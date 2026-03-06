Cede ponte mobile a Livorno, accesso al porto da una sola strada

LIVORNO, 06 MAR - E' collassato il ponte mobile che collega la superstrada Firenze-Pisa-Livorno al porto di Livorno ed ora gli scali merci della Darsena Toscana sono raggiungibili dai Tir tramite una sola strada. Gli operatori del porto - terminal, spedizionari, compagnie - chiedono il ripristino immediato della viabilità perché ora il flusso di mezzi pesanti deviato su un'unica strada, sul viale Mogadiscio, accede al porto mercantile da un solo ponte. Eugenio Giani, presidente della Regione, parla della "necessità di una nuova viabilità d'emergenza. La Regione, la Città metropolitana di Firenze, che gestisce la Fi-Pi-Li, il Comune di Livorno, sono già attivi nel trovare una soluzione rapida in grado di ripristinare quanto prima la viabilità interrotta". "Non ci sono stati danni alle persone", ha aggiunto Giani ma "dovremo affrontare con la massima tempestività e urgenza gli interventi di viabilità alternativa e ripristino. La situazione attuale non è sostenibile. Dobbiamo agire rapidamente realizzando un nuovo ponte sullo Scolmatore dell'Arno, in modo da offrire l'accesso direttamente al mare alle imbarcazioni che provengono dal canale dei Navicelli e dai cantieri senza dover passare dal porto di Livorno". A Livorno massima attenzione per la deviazione del flusso di mezzi pesanti coi container interamente deviato sul viale Mogadiscio che i Tir, in entrata e uscita dal porto, devono attraversare. Il viale conduce all'unico ponte rimasto per affluire ai piazzali sui moli. Tale situazione creerà disagi e rallentamenti importanti sia in ingresso che in uscita dai terminal. "La struttura dell'Autorità di sistema portuale (Adsp) sta supportando le amministrazioni interessate nella gestione dell'emergenza. Il nostro obiettivo primario sarà di collaborare con loro per riorganizzare la viabilità e limitare i danni derivanti dalla provvisoria chiusura della sopraelevata che si immette in Darsena Toscana", spiega stasera il presidente dell'AdSP, Davide Gariglio, sulle conseguenze del cedimento di una parte del ponte mobile. "Seguiremo da vicino la situazione con gli operatori - ha aggiunto - Sicuramente ci aspettiamo per i prossimi giorni un possibile congestionamento del traffico veicolare, che sarà provvisoriamente deviato verso il ponte sottostante". Anche la Port Authority di Pisa si è subito attivata con il monitoraggio e l'intervento delle squadre tecniche. Dalle prime verifiche tecniche è confermato che uno dei pistoni di movimentazione è uscito fuori dalle guide, provocando il disallineamento della struttura - una specie di scalino - rispetto alla carreggiata stradale e la conseguente interruzione del traffico veicolare sul ponte.