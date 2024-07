Cede passerella sul torrente, due ferite al campo scuola alpini

TRAMONTI DI SOPRA, 10 LUG - Due ragazze, impegnate nel campo scuola dell'Associazione nazionale alpini in corso a Tramonti di Sopra (Pordenone), sono rimaste ferite per il cedimento di una passerella in legno. Le giovani sono cadute, da un'altezza di meno di un metro, nel gelido torrente sottostante, riportando alcuni traumi, soprattutto alle gambe. Subito aiutate a uscire dall'acqua dai responsabili del campo, sono state raggiunte dai tecnici del Soccorso alpino e dai vigili del fuoco di Maniago, che hanno collaborato con il personale sanitario, giunto a bordo dell'elicottero per il trasferimento in ospedale. Non sono in gravi condizioni: una ragazza è stata trasportata precauzionalmente al Santa Maria della Misericordia di Udine; l'altra condotta in ambulanza a Spilimbergo. Sul posto anche i carabinieri di Meduno per accertare le cause del cedimento della struttura: da quanto si è appreso, la passerella è collassata sotto il peso di quasi l'intero gruppo di partecipanti al campo scuola - una dozzina di giovani tra i 16 e i 25 anni - che voleva scattare una foto ricordo. Solo due ragazze sono rimaste ferite, anche se altri giovani sono finiti in acqua, restando inzuppati ma illesi.