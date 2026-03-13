Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cede l'anticiclone, nel weekend in arrivo piogge diffuse e neve sulle Alpi

AA

ROMA, 13 MAR - Cede l'anticiclone sotto la spinta di una nuova perturbazione che porterà piogge diffuse, nevicate copiose in montagna e un calo delle temperature su tutta l'Italia. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Oggi - afferma - il tempo sarà instabile ma mite". Da domani è atteso, invece, il primo sensibile calo della colonnina di mercurio al Nord-Ovest per poi crollare sul resto della Penisola la prossima settimana. "L'Italia - sottolinea Tedici - sarà divisa a metà: ad ovest avremo forte maltempo, ad est tempo asciutto". Nel weekend la neve cadrà abbondante sulle Alpi occidentali a partire dai 1.000 metri. Sul versante tirrenico e sulle Isole Maggiori il meteo si manterrà spiccatamente instabile. Dalla prossima settimana masse d'aria fredda porteranno almeno 3 fronti perturbati, causando rovesci e un netto calo termico soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud. Tornerà la neve anche sugli Appennini fino a 800 metri di quota. Nel dettaglio: - Venerdì 13. Al Nord: spesso soleggiato, locali nebbie. Al Centro: temporali e acquazzoni improvvisi specialmente nel pomeriggio. Al Sud: instabilità con scrosci di pioggia. - Sabato 14. Al Nord: maltempo al Nord-Ovest con tanta neve sulle Alpi. Al Centro: nubi irregolari, rare piogge. Al Sud: entro sera peggiora in Saregna. - Domenica 15. maltempo al Nord-Ovest, piogge sul Triveneto, neve sulle Alpi. Al Centro: cielo spesso coperto, rare piogge. Al Sud: instabile su Sardegna, Sicilia e ioniche. Tendenza: calo delle temperature con venti più freddi da est, piogge sul versante adriatico e meridionale, e neve in Appennino fino a 800 metri di quota.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario