Cede il tetto durante i lavori, due feriti nel Pisano

PISA, 19 FEB - Stavano effettuando il montaggio di pannelli solari sul tetto di un capannone quando la copertura, questa la prima ricostruzione, avrebbe ceduto facendoli cadere da un'altezza di otto metri circa. L'incidente sul lavoro è avvenuto stamani nel Pisano, in una ditta a Fornacette, nel comune di Calcinaia. I feriti sono un 29enne e un 32enne entrambi originari della Guinea: hanno politraumi del rachide e del collo e sono stati condotti in ospedale entrambi in codice rosso per dinamica. Sul posto con i sanitari sono intervenuti i vigili del fuoco di Cascina che hanno collaborato e assistito il personale medico durante le fasi di immobilizzazione dei due lavoratori e provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi dell'intervento. Sul posto i carabinieri di Cascina e tecnici dell'ufficio prevenzione sui luoghi di lavoro della Asl Toscana nord ovest.