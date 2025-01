Cecilia Sala, mai pensato di essere a casa oggi, grazie

ROMA, 09 GEN - "Ho la fotografia più bella della mia vita, il cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo. Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi. Grazie". Così Cecilia Sala nel suo primo post su X dopo il rilascio dalla prigione di Evin a Teheran postando la fotografia di quando scende dalla scaletta dell'aereo e abbraccia il compagno Daniele Ranieri.