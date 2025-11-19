Cecchini a Sarajevo,depositata a pm Milano denuncia contro Vucic

SARAJEVO, 19 NOV - Nella vicenda cosiddetta del 'Sarajevo Safari', i presunti cecchini italiani e di altri Paesi che durante l'assedio di Sarajevo negli anni '90 si sarebbero recati per divertimento nella capitale bosniaca a sparare, pagando laute somme, contro civili inermi, donne e bambini compresi, il giornalista investigativo croato Domagoj Margetic ha depositato alla Procura di Milano una denuncia a carico del presidente serbo Aleksandar Vucic, sostenendo il suo coinvolgimento in tale storia raccapricciante. Come si è appreso a Sarajevo, negli ultimi giorni Margetic ha pubblicato sui social media prove secondo cui Vucic, all'epoca giovane volontario, sarebbe stato presente in una delle postazioni militari a Sarajevo dalla quale, stando a testimoni, cittadini stranieri e unità ultranazionaliste serbe sparavano ai civili, uccidendoli, in quello che viene ritenuto un macabro 'safari turistico'. In seguito a un esposto del giornalista e scrittore Ezio Gavazzeni, la Procura di Milano ha avviato nei giorni scorsi un'inchiesta sulla vicenda del 'Sarajevo Safari', sulla quale si moltiplicano le testimonianze in Bosnia-Erzegovina e non solo.