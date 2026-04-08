C'è un robot a fare i farmaci oncologici della Città della salute di Torino

TORINO, 08 APR - Un robot per preparare farmaci oncologici in modo più sicuro e preciso è stato presentato alla farmacia ospedaliera della Città della Salute e della scienza di Torino. Il nuovo sistema robotizzato, attivo da due mesi, è destinato all'allestimento delle terapie. Il macchinario, inserito nell'Hub oncologico dell'ospedale Molinette, è stato acquistato grazie anche al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, con un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro. Il contributo della Fondazione è stato di 1.067.744 euro, dei quali 500mila solo per il robot. Il nuovo polo si estende su circa 800 metri quadrati e nei laboratori vengono preparate ogni giorno circa 300 terapie personalizzate per pazienti adulti e pediatrici, mentre sono circa 100 le sperimentazioni cliniche. Il nuovo sistema consente di "ridurre il rischio di errore umano, di limitare l'esposizione degli operatori e di abbattere il rischio di contaminazioni, garantendo anche maggiore tracciabilità delle attività", come spiega la direttrice della farmacia ospedaliera, Maria Rachele Chiappetta. "L'innovazione tecnologica applicata alla sanità - sottolineano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e gli assessori Federico Riboldi e Andrea Tronzano - è una scelta strategica su cui il Piemonte sta investendo con continuità". "Continuiamo a investire in nuove tecnologie per migliorare la qualità dei nostri esiti e la sicurezza per pazienti ed operatori", aggiunge Livio Tranchida, direttore generale della Città della Salute. "Investire in tecnologie avanzate per la sanità significa rafforzare concretamente la qualità delle cure e la sicurezza delle persone" sottolinea Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo". Per Alberto Anfossi, segretario generale Fondazione Compagnia di San Paolo "questo grande intervento dimostra in modo concreto come l'innovazione tecnologica possa migliorare l'organizzazione dei processi e l'efficienza del sistema sanitario".