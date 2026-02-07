Giornale di Brescia
C'è la deroga, la Sartiglia di Oristano si correrà senza i caschetti

ORISTANO, 07 FEB - "La Sartiglia è salva, questo è sicuramente un grande risultato". Con queste parole il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha aperto la conferenza stampa convocata d'urgenza oggi, a poco meno di una settimana dalla secolare giostra equestre che si corre l'ultima domenica e martedì di carnevale. Il pomo della discordia era il cosiddetto decreto Abodi, che prevede l'utilizzo di dispositivi di protezione come caschi e corpetti nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equini svolte al di fuori dei percorsi autorizzati, che, però, i cavalieri della Sartiglia si rifiutavano di indossare, ritenendoli incompatibili con le antiche maschere di ceramica che indossano da secoli. Cavalieri che minacciavano di disertare l'antica corsa carnevalesca - una delle più importanti manifestazioni che si svolgono in Sardegna - se fosse stato confermato, così come ribadito anche nei giorni scorsi dal prefetto di Oristano, l'obbligo di indossare i caschetti. Il sindaco ha spiegato che la svolta è arrivata nella tarda sera di ieri con la comunicazione dell'Ente di promozione sportiva ASI, che ha riconosciuto i percorsi della Sartiglia e della Pariglia. È lo stesso decreto Abodi a stabilire che le manifestazioni che si svolgono su percorsi riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dalla Fise o da un ente di promozione sportiva escono dal campo di applicazione del decreto. "Abbiamo lavorato per mesi e finalmente è arrivato il risultato - ha detto Sanna, che questa mattina ha incontrato prefetto e questore per comunicare loro l'attesa svolta -. L'ASI ha riconosciuto i nostri percorsi e questo consente alla Sartiglia di uscire dal campo di applicazione del Decreto Abodi. Il risultato, frutto di un incessante lavoro di squadra - e ringrazio tutti coloro che su questo hanno lavorato in silenzio, con pazienza e dedizione, spesso subendo critiche non meritate - consente lo svolgimento della Sartiglia nel pieno rispetto della tradizione e della storia della città. I percorsi, inoltre, rispondono pienamente alle norme in materia di sicurezza e quindi anche questo aspetto è garantito, come avviene regolarmente ogni anno".

