Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cdm, sul caro carburanti eventuali altre misure dopo il Consiglio europeo

AA

ROMA, 18 MAR - "Eventuali ulteriori interventi saranno valutati all'esito del Consiglio europeo del 19 marzo". E' quanto si legge nel comunicato finale di Palazzo Chigi al termine del Cdm che ha approvato il decreto legge contro i rincari dei carburanti. L'intervento messo a punto dal governo è "di natura temporanea ed emergenziale", si legge nel comunicato. Il provvedimento si articola in un decreto legge e un decreto interministeriale, "recanti disposizioni volte a ridurre, per un periodo di venti giorni a decorrere dal 19 marzo, la tassazione su gasolio, benzina e GPL. Come effetto del provvedimento si prevede una riduzione del prezzo di 25 centesimi al litro per gasolio e benzina e di 12 centesimi al chilo per il GPL".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario