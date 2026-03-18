Cdm, sul caro carburanti eventuali altre misure dopo il Consiglio europeo

ROMA, 18 MAR - "Eventuali ulteriori interventi saranno valutati all'esito del Consiglio europeo del 19 marzo". E' quanto si legge nel comunicato finale di Palazzo Chigi al termine del Cdm che ha approvato il decreto legge contro i rincari dei carburanti. L'intervento messo a punto dal governo è "di natura temporanea ed emergenziale", si legge nel comunicato. Il provvedimento si articola in un decreto legge e un decreto interministeriale, "recanti disposizioni volte a ridurre, per un periodo di venti giorni a decorrere dal 19 marzo, la tassazione su gasolio, benzina e GPL. Come effetto del provvedimento si prevede una riduzione del prezzo di 25 centesimi al litro per gasolio e benzina e di 12 centesimi al chilo per il GPL".