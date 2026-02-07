Giornale di Brescia
Cdm integra il quesito del referendum, la data resta il 22-23 marzo

ROMA, 07 FEB - Non cambia la data del referendum: il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha deciso di confermare la consultazione per il 22 e 23 marzo, integrando però il quesito con gli articoli della Costituzione che vengono modificati dalla riforma della Giustizia che contiene la separazione delle carriere.

ROMA

