Cdm, elezioni il 24 e 25 maggio in 626 Comuni, 15 capoluoghi al voto

ROMA, 18 FEB - Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei ministri in relazione all'individuazione, nei prossimi 24 e 25 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi (Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno). Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l'8 giugno. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm.