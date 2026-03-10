Cdm alle 17, nell'ordine del giorno né accise mobili né Piano Casa

ROMA, 10 MAR - Il Consiglio dei ministri è convocato alle 17. Come era già stato ipotizzato alla vigilia, all'ordine del giorno non sono previsti provvedimenti riguardanti le accise mobili né il Piano casa. Tra i provvedimenti in esame, a quanto si apprende, un decreto legislativo in attuazione della direttiva Ue contro la tratta di esseri umani, un disegno di legge di ratifica dell'accordo con la Cina in materia di coproduzione cinematografica e uno schema di Dpcm sulla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.