Cc morti, centinaia di persone ai funerali di Pastore

MANFREDONIA, 09 APR - Centinaia di persone sono in attesa, all'esterno della cattedrale di Manfredonia, dell'arrivo del feretro del maresciallo dei carabinieri Francesco Pastore, di 25 anni, morto nel tragico incidente stradale avvenuto nel Salernitano nella notte tra sabato e domenica scorsi in cui ha perso la vita anche l'appuntato dei carabinieri, Francesco Ferraro, di 27 anni, originario di Montesano Salentino (Lecce), città nella quale si terranno oggi i funerali del giovane. Nelle due città pugliesi è stato proclamato per oggi il lutto cittadino. A Manfredonia le esequie saranno celebrate da padre Moscone, arcivescovo della diocesi Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo. E' atteso l'arrivo del comandande generale dei carabinieri, gen.Teo Luzi. La 32enne Nancy Liliano che ha investito con il suo suv la vettura sulla quale erano in servizio i carabinieri è indagata per omicidio stradale: è risultata positiva ad alcol e cocaina (ma i risultati del narcotest dovranno essere confermati da un controesame). In passato la donna era stata arrestata per droga.