++ Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna, ipotesi sabotaggio ++

BOLOGNA, 07 FEB - Sono in corso accertamenti nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna Centrale sui cavi tranciati che hanno causato sospensioni e rallentamenti sul nodo bolognese. Sul posto oltre alla Polfer anche la Digos. Si valuta un atto di natura dolosa: un sabotaggio anarchico-antagonista è, a quanto si apprende, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Pesanti le ripercussioni sul traffico: i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali al momento possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. I Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.