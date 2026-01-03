Cavi sui binari, è tornata regolare la circolazione sulla Bari-Foggia

FOGGIA, 03 GEN - E' tornata regolare attorno alle 6 di questa mattina la circolazione ferroviaria sulla linea Bari-Foggia sospesa in prossimità della stazione di Incoronata per la caduta di cavi elettrici sui binari. Lo comunica Rfi (Rete ferroviaria italiana). Dalle 12 di ieri mattina, 2 gennaio, il guasto ha creato pesanti disservizi, con ritardi e cancellazioni di alcuni treni.