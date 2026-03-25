Catherine in lacrime, vogliamo tornare a essere di nuovo una famiglia

ROMA, 25 MAR - "Siamo qui per essere ascoltati e per poter tornare a essere di nuovo una famiglia". L'ha detto Catherine Birmingham che, insieme al marito Nathan Trevallion, ha letto una lettera in inglese e in lacrime dopo aver incontrato il presidente del Senato, Ignazio La Russa a Palazzo Giustiniani. La coppia è stata ricevuta a Palazzo Giustiniani per circa una mezz'ora. "Abbiamo scelto l'Italia perché aveva gli stessi valori che con cui volevamo crescere i nostri bambini - ha aggiunto - e cioè la famiglia, l'amore, lo stare insieme, il vivere e mangiare in maniera naturale e più di tutto un'esistenza piena di amore e pace dove le persone si supportano". "Abbiamo vissuto nel rispetto delle leggi dello Stato e della Costituzione e non abbiamo mai fatto del male ai nostri bambini, non li abbiamo mai privati dei loro bisogni o non abbiamo mai fatto danno ai nostri vicini, al nostro Comune e alla terra in cui viviamo - ha spiegato Catherine -. Siamo sempre stati rispettosi delle leggi e delle regole e non abbiamo mai litigato né mai instillato nei bambini odio e sfiducia nei leader e nelle autorità giudiziarie e istituzionali attorno a noi". "Abbiamo vissuto nel rispetto delle leggi dello Stato e della Costituzione e non abbiamo mai fatto del male ai nostri bambini, non li abbiamo mai privati dei loro bisogni o non abbiamo mai fatto danno ai nostri vicini, al nostro Comune e alla terra in cui viviamo - ha concluso -. Siamo sempre stati rispettosi delle leggi e delle regole - ha continuato - e non abbiamo mai litigato né mai instillato nei bambini odio e sfiducia nei leader e nelle autorità giudiziarie e istituzionali attorno a noi".