Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Catella al lavoro, torna a esercitare deleghe ceo in Coima

Manfredi Catella all’uscita dopo l’interrogatorio a palazzo di giustizia a Milano, 23 luglio 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
Manfredi Catella all’uscita dopo l’interrogatorio a palazzo di giustizia a Milano, 23 luglio 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
AA

MILANO, 22 AGO - Subito al lavoro dopo la notifica della decisione del Riesame, che ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica, Manfredi Catella è tornato a esercitare tutte le deleghe a cui aveva rinunciato in Coima, il colosso immobiliare di cui è fondatore e ceo. Unica eccezione, secondo quanto si apprende in ambienti legali, la delega ai rapporti con la Pubblica amministrazione, di cui non è tornato in possesso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario