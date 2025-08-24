Catamarano alla deriva nel litorale veneziano, morto skipper
VENEZIA, 24 AGO - Un catamarano alla deriva il cui skipper era morto è stato soccorso dalla Guardia Costiera stamani a Punta Sabbioni, nei pressi della bocca di Porto della Laguna di Venezia. L'imbarcazione si trovava davanti alla darsena di San Lio e trasportava una comitiva di passeggeri stranieri, tra cui un minorenne. Secondo una prima ricostruzione, lo skipper sarebbe stato colto da un malore fatale. Sul posto si è recato il medico legale. La Capitaneria di Porto di Venezia ha preso in carico la situazione e messo in sicurezza il catamarano e le persone a bordo.
