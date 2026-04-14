Castelli, nessuno stop ai fondi per la ricostruzione post terremoto 2016

PESCARA, 14 APR - Il disallineamento tecnico che venerdì 10 aprile aveva determinato la sospensione temporanea dei pagamenti della ricostruzione privata è stato risolto: il prossimo 27 aprile verranno regolarmente erogate le spettanze alle imprese. La temporanea criticità era stata determinata da un disguido non dipendente dalla Struttura commissariale. A renderlo noto è il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione del sisma del 2016 nel Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), Guido Castelli. "La ricostruzione privata nel centro Italia - spiega in una nota - procede speditamente come dimostra il fatto che le liquidazioni in favore delle imprese sono passate da 996 milioni del 2022 a 1,89 miliardi del 2025. Ciò significa, dati alla mano, che con l'attuale Governo è stato erogato più del 68% di quanto complessivamente liquidato dal 24 agosto 2016 ad oggi." Inoltre un ulteriore straordinario risultato riguarda nuove ed aggiuntive risorse per la ricostruzione pubblica: è stato appena bollinato dalla Corte dei conti il decreto di riparto del Fondo ricostruzioni a decorrere dal 2027 al 2029, che assegna al Centro Italia quasi 1,2 miliardi di euro. "Esprimo un sentito ringraziamento al Governo, e segnatamente al ministro Musumeci - ha chiosato Castelli - che ancora una volta confermano il proprio impegno nel sostenere la ripresa e il rilancio del centro Italia devastato dal terremoto del 2016".