Cassazione sul caso urbanistica, 'Catella non va arrestato'

MILANO, 13 NOV - La Cassazione, respingendo il ricorso della Procura di Milano, ha confermato i provvedimenti del Riesame con cui sono stati revocati, lo scorso agosto, per assenza di gravi indizi sulla presunta corruzione, gli arresti domiciliari per il Ceo di Coima, Manfredi Catella, e per uno dei componenti della Commissione paesaggio del Comune, Alessandro Scandurra, e la misura cautelare per il patron di Bluestone, Andrea Bezziccheri, l'unico che era finito in carcere, a fine luglio, nella maxi inchiesta sulla gestione dell'urbanistica.