Cassazione annulla condanna per corruzione a ex sindaco di Rende

RENDE, 05 FEB - La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna emessa nei confronti di Marcello Manna, già sindaco di Rende, disponendo il rinvio degli atti a una diversa sezione della Corte d'Appello per un nuovo giudizio. Manna era stato condannato a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione per corruzione in atti giudiziari. La vicenda si inserisce nel quadro del procedimento relativo alla posizione del boss Francesco Patitucci dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello. In secondo grado, i giudici avevano rimodulato la pena rispetto alla sentenza di primo grado, che lo aveva visto condannato a due anni e otto mesi di reclusione. La decisione della Suprema Corte azzera ora l'esito del precedente grado di giudizio, rendendo necessario un nuovo esame del merito. "Sono state accolte le nostre richieste - ha detto l'avvocato Nicola Carratelli che difende Manna - ma anche la Procura generale aveva condiviso parte del nostro ricorso. Adesso leggeremo le motivazioni della sentenza perché avevamo eccepito diverse motivi e vediamo quali sono stati ritenuti infondati".

