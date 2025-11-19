Giornale di Brescia
Cassazione ammette richieste di referendum sulla Giustizia

ROMA, 19 NOV - L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di Cassazione ha ammesso le quattro richieste di referendum sulla riforma della giustizia, presentate da deputati e senatori di maggioranza e opposizione. In particolare, dichiara che le richieste di referendum sono "conformi alle norme dell'art.138 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970". Considerato legittimo il quesito referendario che sarà: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?".

ROMA

