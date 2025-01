Caso Visibilia, decisione su Santanchè nelle prossime ore

MILANO, 17 GEN - Dopo le ore 12 la gup di Milano Anna Magelli entrerà in camera di consiglio per decidere nel procedimento per falso in bilancio sul caso Visibilia, nel quale la ministra Daniela Santanchè, assieme ad altri imputati, rischia il rinvio a giudizio. Camera di consiglio che è slittata di un paio di ore per una questione tecnica di definizione e rimodulazione dei patteggiamenti richiesti, in particolare da due società. Dopo mezzogiorno, quindi, la giudice indicherà quando uscirà dalla camera di consiglio con la decisione sulle venti posizioni, tra cui quella della senatrice di FdI. Decisione che, dunque, potrebbe arrivare nel pomeriggio. Intanto, in mattinata c'è stato l'ultimo intervento in aula di una delle difese e poi i pm hanno replicato per ribadire la richiesta di processo per Santanchè e altri 16 imputati. La giudice non ha ammesso perché tardiva un'ultima memoria depositata dai pm ieri.