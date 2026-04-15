Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Caso Uss, torna libero e può rientrare in Russia 'coordinatore' della fuga

AA

MILANO, 15 APR - Torna libero e potrà, dunque, rientrare in Russia Dmitry 'Dima' Chirakadze, l'aristocratico russo che era stato condannato a 2 anni e 2 mesi - pena ridotta rispetto ai 3 anni e 2 mesi del primo grado - dalla Corte d'Appello di Milano per essere stato, per l'accusa, il "coordinatore" dell'evasione di Artem Uss, imprenditore e figlio di un magnate che nel marzo 2023 era ai domiciliari nel Milanese in attesa della decisione della Cassazione sull'estradizione richiesta dagli Usa. Il Tribunale del Riesame, infatti, accogliendo l'appello sulla custodia cautelare dei difensori Tatiana Della Marra e Alessandro Diddi, ha revocato la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico che era stata applicata all'imputato dai giudici di secondo grado dopo la condanna. Così era uscito dal carcere dopo essere stato arrestato nel giugno del 2024. E ora, infine, il 56enne è stato rimesso in libertà dopo quasi due anni e potrà rientrare nel suo Paese, come chiarito dai suoi legali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario