Caso Todde: Giunta elezioni rinviata a febbraio, prima i ricorsi

CAGLIARI, 15 GEN - Sul caso Todde tutto rinviato al 4 febbraio prossimo: è l'esito della prima riunione della Giunta per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna che si è aperta questa mattina con all'ordine del giorno l'ordinanza-ingiunzione del collegio elettorale regionale di garanzia della Corte d'appello di Cagliari che ha disposto la decadenza di Alessandra Todde. "C'è stata una discussione ampia, approfondita e anche serena tra tutti i componenti della Giunta - ha riferito ai giornalisti il presidente dell'organismo Giuseppe Frau (Uniti per Todde) al termine dell'incontro -. Abbiamo analizzato il panorama generale dell'ordinanza e abbiamo dato un orizzonte ai lavori, cioè quello di attendere un provvedimento importante, l'impugnazione e i ricorsi da parte della presidente. Perché quello - ha chiarito - sarà un momento cruciale per la continuazione dei lavori della Giunta stessa. Perciò abbiamo aggiornato i lavori a dopo la scadenza dei termini di presentazione del ricorso, fissato per il 3 febbraio, al giorno successivo, il 4". Nella sua prima riunione, l'organismo ha eletto il suo vice presidente: si tratta del consigliere dell'opposizione Stefano Tunis (Sardegna al centro venti 20).