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Caso Ruggi: analisi sulla coppa di reggiseno, in campo gli esperti al Ris

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BOLOGNA, 16 MAR - Il 18 marzo al Ris di Parma prenderanno il via gli accertamenti irripetibili, disposti dalla Procura di Modena, sulla coppa di reggiseno ritrovata il primo gennaio in un edificio diroccato a Vitriola di Montefiorino, vicino a un teschio che è risultato essere di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa nel 2024. Sul caso è aperto un fascicolo per omicidio, a carico di ignoti. "Nell'interesse del mio assistito Alberto Ruggi, che si sottolinea è unicamente parte offesa nel procedimento per omicidio di sua sorella Daniela, mi avvarrò della consulenza tecnica di due eccellenti professionisti", dice l'avvocata Deborah De Cicco, che assiste il fratello della donna scomparsa. "Mi affiancheranno in tutte quelle che saranno le attività tecnico - scientifiche nel caso e metteranno il loro grande valore e competenza al servizio della verità". Si tratta della "dottoressa Marina Baldi, illustre genetista e biologa che già sarà presente e mi coadiuverà negli accertamenti tecnici irripetibili", genetista del pool di Andrea Sempio, nel caso Garlasco. "E il dottor Armando Palmegiani, esperto della scena del crimine e prestigioso criminologo. Sono onorata di avere al mio fianco due dei massimi esperti del settore, e confido si faccia luce sulla intera vicenda", aggiunge l'avvocata De Cicco.

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