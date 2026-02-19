Giornale di Brescia
Caso rider, gip convalida il controllo giudiziario di Foodinho-Glovo

MILANO, 19 FEB - Il gip di Milano, Roberto Crepaldi, ha convalidato il provvedimento con cui la scorsa settimana il pm Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario nei confronti di Foodinho, la società milanese di delivery food del colosso spagnolo Glovo al centro di una indagine per caporalato. Secondo l'accusa sarebbero stati sfruttati 40 mila rider impiegati in tutta Italia, "lavoratori, formalmente autonomi in regime forfettario" ma "in realtà da considerarsi lavoratori dipendenti a pieno titolo: approfittando dello stato di bisogno avrebbero percepito un reddito netto annuo sotto la soglia di povertà".

