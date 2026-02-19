Caso Resinovich: dietrofront di Visintin, non andrà al funerale di Sterpin

TRIESTE, 19 FEB - Qualche giorno fa Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, aveva dichiarato di voler partecipare al funerale di Claudio Sterpin, che da sempre si è dichiarato amante di Liliana e con il quale da giovane aveva avuto un legame sentimentale. Oggi però il dietrofront: Visintin ha annunciato che non sarà alla funzione funebre, come riporta il sito del quotidiano Il Piccolo. In un breve post, l'uomo ha riferito che la sua presenza avrebbe potuto essere "mal interpretata".