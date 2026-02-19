Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Caso Resinovich: dietrofront di Visintin, non andrà al funerale di Sterpin

AA

TRIESTE, 19 FEB - Qualche giorno fa Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, aveva dichiarato di voler partecipare al funerale di Claudio Sterpin, che da sempre si è dichiarato amante di Liliana e con il quale da giovane aveva avuto un legame sentimentale. Oggi però il dietrofront: Visintin ha annunciato che non sarà alla funzione funebre, come riporta il sito del quotidiano Il Piccolo. In un breve post, l'uomo ha riferito che la sua presenza avrebbe potuto essere "mal interpretata".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Caso ResinovichTRIESTE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario