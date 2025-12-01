Caso Pifferi bis, assolte l'avvocata e le psicologhe

MILANO, 01 DIC - E' stata assolta l'avvocata Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi e imputata nel filone su ipotesi di falso e favoreggiamento. Lo ha deciso il gup di Milano Roberto Crepaldi, che ha assolto anche tre ex psicologhe di San Vittore e lo psichiatra ed ex consulente della difesa Marco Garbarini. La tranche bis sul caso dell'omicidio della piccola Diana, lasciata in casa sola per sei giorni nel 2022 e per il quale la madre è stata condannata a 24 anni in appello, vedeva al centro, per l'accusa, una presunta attività di "manipolazione" per aiutare Pifferi ad ottenere la perizia psichiatrica in primo grado e un ipotizzato tentativo di indirizzare l'esito dell'accertamento verso un "vizio parziale di mente".