Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Caso Pifferi bis, assolte l'avvocata e le psicologhe

AA

MILANO, 01 DIC - E' stata assolta l'avvocata Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi e imputata nel filone su ipotesi di falso e favoreggiamento. Lo ha deciso il gup di Milano Roberto Crepaldi, che ha assolto anche tre ex psicologhe di San Vittore e lo psichiatra ed ex consulente della difesa Marco Garbarini. La tranche bis sul caso dell'omicidio della piccola Diana, lasciata in casa sola per sei giorni nel 2022 e per il quale la madre è stata condannata a 24 anni in appello, vedeva al centro, per l'accusa, una presunta attività di "manipolazione" per aiutare Pifferi ad ottenere la perizia psichiatrica in primo grado e un ipotizzato tentativo di indirizzare l'esito dell'accertamento verso un "vizio parziale di mente".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario