Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Caso Pierina, confermato ancora il carcere per Louis Dassilva

AA

RIMINI, 02 FEB - Il tribunale della Libertà di Bologna ha confermato, per la terza volta, la custodia in carcere per Louis Dassilva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa la sera del 3 ottobre del 2023 con 29 coltellate nel garage di via del Ciclamino a Rimini. Il collegio (Monari, Petragnani Gelosi, Poschi) del Riesame bolognese ha confermato l'ordinanza del Gip del tribunale di Rimini Vinicio Cantarini. All'udienza di venerdì, che ha portato a questa decisione, si era arrivati dopo un annullamento con rinvio da parte della Cassazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
RIMINI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario