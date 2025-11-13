Giornale di Brescia
Caso Palamara, atti a Cassazione dopo parole Amara su pm Perugia

PERUGIA, 13 NOV - Una "relazione dettagliata" è stata trasmessa dalla Procura generale di Perugia a quella della Cassazione dopo "un articolo pubblicato lo 10 novembre da un quotidiano nazionale (successivamente ripreso da numerosi organi di stampa, anche a livello locale) relativo alla cosiddetta 'vicenda Palamara' e, in particolare, a un'intervista rilasciata dal dott. Amara, nella quale viene menzionato un magistrato attualmente in servizio presso il distretto giudiziario". Il riferimento sembra essere alla parte in cui Amara ha parlato della richiesta di un magistrato perugino di fargli fare "l'indagine della vita" su Luca Palamara. Negando di averlo mai accusato di corruzione. Il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani ha quindi diffuso un comunicato sulla vicenda. Nel comunicato spiega che "preso atto della rilevanza delle dichiarazioni riportate e della necessità di un tempestivo approfondimento", ha "immediatamente interpellato il procuratore della Repubblica di Perugia". "Quest'ultimo - prosegue la nota - ha prontamente fornito ogni elemento utile alla valutazione del caso, assicurando piena collaborazione e trasparenza. A seguito delle informazioni ricevute, nella giornata di ieri il procuratore generale ha trasmesso alla Procura generale presso la Corte di cassazione una relazione dettagliata, contenente tutte le informazioni acquisite e gli approfondimenti ritenuti necessari per una compiuta valutazione della vicenda".

