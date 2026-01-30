Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Caso Omerovic, poliziotto a giudizio per l'accusa di tortura

AA

ROMA, 30 GEN - Il tribunale di Roma ha rinviato a giudizio il poliziotto Andrea Pellegrini, accusato di tortura e falso nel procedimento legato alla vicenda di Hasib Omerovic, l'uomo precipitato dalla finestra il 25 luglio 2022 durante un'attività degli agenti del commissariato Primavalle nell'abitazione di via Gerolamo Aleandro. Il giudice ha condannato, al termine di un processo svolto con il rito abbreviato, ad un anno e 4 mesi l'agente Alessandro Sicuranza, accusato di falso, mentre - sempre per la stessa accusa - è stata assolta Maria Rosa Natale. Per Pellegrini - all'epoca dei fatti in servizio nel distretto Primavalle - il processo è stato fissato al 2 novembre. Nel procedimento il ministero dell'Interno compare come responsabile civile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario