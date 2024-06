Caso mascherine, il pm chiede il processo per Irene Pivetti

BUSTO ARSIZIO, 10 GIU - Il pubblico ministero di Busto Arsizio (Varese) Ciro Caramore ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente della Camera Irene Pivetti (non presente in aula) e per tutti gli altri coinvolti nel "caso mascherine". L'udienza si è tenuta questa mattina in tribunale a Busto davanti al gup Anna Giorgetti. Pivetti è accusata a vario titolo, insieme alla figlia, al genero, all'imprenditore Luciano Mega e ad altri soggetti di frode in forniture pubbliche, bancarotta, appropriazione indebita, riciclaggio e auto-riciclaggio nell'ambito di una compravendita dalla Cina di mascherine per un valore complessivo di 35 milioni di euro arrivate a Malpensa durante l'emergenza Covid. Secondo l'accusa, sarebbero invece stati consegnati dispositivi di protezione individuale solo per un valore di 10 milioni, di qualità scadente, praticamente inutilizzabili e con falso marchio CE. Il pm ha chiesto il processo, le difese il non luogo a procedere. Nessuno degli imputati ha chiesto di essere ammesso a riti alternativi. La decisione del giudice per l'udienza preliminare è attesa per venerdì prossimo.