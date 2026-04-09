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Caso Equalize, chiesto processo per Pazzali e chiuse indagini su 81

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MILANO, 09 APR - La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, coi pm Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco, ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell'agenzia investigativa Equalize, accusato di associazione per delinquere e altri reati per il caso delle presunte cyber-spie e dei dossieraggi con accessi abusivi in banche dati. Allo stesso tempo i pm milanesi hanno chiuso un secondo maxi filone di indagini a carico di 81 indagati, stando a quanto comunicato in una nota della Procura. Seconda tranche con al centro, in particolare, i "clienti" di Equalize.

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