Caso Equalize, '54 pagine con nomi di vip, da Vieri a Canalis e Clooney'

MILANO, 15 APR - Un "file denominato 'Parpiglia G.pdf'" con "54 pagine estratte dal sistema informativo interforze", ossia la banca dati Sdi delle forze dell'ordine, e con dentro dati che "riguardano Gabriele Parpiglia", giornalista noto come esperto in gossip, ma "all'interno" anche "molti nomi di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e altri non noti". E' un documento che avrebbe condiviso in una chat di gruppo, stando a quanto risulta da un'informativa del Ros dei carabinieri, Luca Cavicchi, presunto capo di una "articolazione" del gruppo Equalize e tra le decine di indagati nella maxi inchiesta sui dossieraggi illegali, coordinata dai pm di Milano Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco e dalla Dna. Il 21 aprile del 2024, Cavicchi avrebbe condiviso quel file e "i partecipanti alla chat - si legge nell'annotazione del 30 gennaio scorso - considerando la particolarità del documento, non commentano quanto condiviso". Nella chat Cavicchi scrive: "Sto lavorando... solo per i vostri occhi!!!". E poi ancora: "Vieri, Signorini, Corona, Clooney, Canalis, Lucarelli". E poco dopo: "Interessanti alcune 'dichiarazioni depositate...'". Già dalle imputazioni era emerso che il 17 aprile del 2024 l'ispettore di polizia Roberto Bonacina, tra gli indagati, dietro compenso avrebbe effettuato accessi allo Sdi e "interrogazioni" su diversi nomi di vip, tra cui Bobo Vieri, Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli, su "richiesta" di un altro degli indagati, il quale era "incaricato da Cavicchi". Nell'informativa, tra l'altro, ci sono passaggi di un documento, tra quelli "esfiltrati" dallo Sdi, che riguardava un vecchio e noto caso, quello delle cosiddette "foto rubate" della festa di compleanno nel 2010 della showgirl Elisabetta Canalis, a Villa Oleandra sul lago di Como, all'epoca residenza dell'attore George Clooney.